Голосование на выборах мэра началось в Москве

За пост градоначальника борются действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Думы от «Новых людей» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), первый зампред руководителя фракции «Справедливой России - Патриотов - За правду» Дмитрий Гусев, пишет Ura.ru.

Москвичи могут проголосовать традиционным способом — очно на избирательных участках, а также онлайн с помощью системы дистанционного электронного голосования, через электронные терминалы и на дому.

В столице открыты почти 2,2 тысячи избирательных участков. Голосование продлится до 20:00 10 сентября. Кроме того, в городе действуют ситуационный центр общественного наблюдения за выборами и горячая линия по защите избирательных прав граждан, которые будут заниматься обработкой сообщений от наблюдателей на местах, пишет RT.

