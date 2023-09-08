Голосование на выборах мэра началось в Москве
Выборы мэра стартовали в Москве, они пройдут с 8 по 10 сентября.
За пост градоначальника борются действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Думы от «Новых людей» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), первый зампред руководителя фракции «Справедливой России - Патриотов - За правду» Дмитрий Гусев, пишет Ura.ru.
Москвичи могут проголосовать традиционным способом — очно на избирательных участках, а также онлайн с помощью системы дистанционного электронного голосования, через электронные терминалы и на дому.
В столице открыты почти 2,2 тысячи избирательных участков. Голосование продлится до 20:00 10 сентября. Кроме того, в городе действуют ситуационный центр общественного наблюдения за выборами и горячая линия по защите избирательных прав граждан, которые будут заниматься обработкой сообщений от наблюдателей на местах, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru