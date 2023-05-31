Мосгордума увеличила штрафы за нарушения при пользовании общественным транспортом

Согласно новому нормативному акту, с одной тысячи штраф увеличится до двух тысяч, а за проезд по чужой льготной карте – нарушителю придется заплатить уже не 2,5 тысячи рублей, как было раньше, а 4 тысячи рублей.

Также закон наделяет контролёров правом рассматривать дела о нарушении правил пользования общественным транспортом столицы.

Закон поддержали 27 депутатов, 11 проголосовали против, воздержались - трое.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что приложение «Московский транспорт» скачали 5 млн раз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



