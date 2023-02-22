Добровольцам разрешили бесплатно ездить на общественном транспорте

Отмечается, что добровольцы смогут бесплатно летать на самолетах и ездить на поездах, пользоваться услугами автобусов, трамваев и водных видов транспорта.

Однако льготы действуют только в случае, если участник боевых действий едет на службу, на лечение или реабилитацию, а также домой в случае увольнения со службы.

Ранее замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал законодательно закрепить социальный статус бойцов частных военных компаний.

