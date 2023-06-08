Мосгордума поддержала изменения в закон Москвы о легковом такси

Согласно документу, который вступит в силу 1 сентября текущего года, водителей такси будут проверять на знание расположения столичных объектов транспортной инфраструктуры, медорганизаций и объектов образования, а также культурных и спортивных объектов, органов госвласти и местного самоуправления.

Также они будут обязаны знать пути подъезда к указанным объектам и порядок действий в случае ЧС.

Что касается автомобилей, то закон устанавливает для легковых такси жёлтый цвет кузова, однако допускается наличие неокрашенных деталей кузова, если это предусмотрено заводской комплектацией.

Ранее компания «Яндекс» запустила в московском районе Ясенево сервис заказа роботакси, которыми управляет искусственный интеллект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

