Путин поручил изучить вопрос о российских авто в каршеринге и такси

Владимир Путин поручил правительству до августа рассмотреть вопрос о локализации производства машин для такси и каршеринга. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

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Отмечается, что ответственным за выполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек российским автодилерам закрытие салонов до конца года.

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Фото: mos.ru
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