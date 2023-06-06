Путин поручил изучить вопрос о российских авто в каршеринге и такси
6 июня 202318:37
Владимир Путин поручил правительству до августа рассмотреть вопрос о локализации производства машин для такси и каршеринга. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что ответственным за выполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек российским автодилерам закрытие салонов до конца года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru