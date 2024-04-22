Мосгордума наградила 16 человек, помогавших спасать людей при теракте «Крокусе»

Мосгордума наградила помогавших спасать людей при теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске почетными грамотами и благодарностями, передает РИА Новости.

Автора постов о теракте в «Крокусе» Конашенка включили в список террористов

Также они получили по 50 тысяч рублей. К наградам приставили 16 человек, которые помогали спасать людей во время теракта в «Крокусе».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным, жертвами нападения стали 145 человек, свыше 550 пострадали.

Ранее Следственный комитет России выявил связь между обвиняемыми в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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