Мосгордума наградила 16 человек, помогавших спасать людей при теракте «Крокусе»

Также они получили по 50 тысяч рублей. К наградам приставили 16 человек, которые помогали спасать людей во время теракта в «Крокусе».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным, жертвами нападения стали 145 человек, свыше 550 пострадали.

Ранее Следственный комитет России выявил связь между обвиняемыми в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами, напоминает «Радиоточка НСН».

