Автора постов о теракте в «Крокусе» Конашенка включили в список террористов

Автор скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле» Николай Конашенок был включён в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.

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«Конашенок Николай Владимирович, 17.07.1982 г.р., г. Ленинград», - указано в списке.

Попадание в данный перечень Росфинмониторинга означает замораживание средств указанного лица в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее Конашенку было предъявлено обвинение по уголовной статье о публичном оправдании терроризма, Дзержинский суд Санкт-Петербурга отправил его в СИЗО до 25 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Роксаны Шатуновской
ТЕГИ:ЭкстремистыТеррористыКрокус Сити Холл

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