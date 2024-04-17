Автора постов о теракте в «Крокусе» Конашенка включили в список террористов
Автор скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле» Николай Конашенок был включён в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.
«Конашенок Николай Владимирович, 17.07.1982 г.р., г. Ленинград», - указано в списке.
Попадание в данный перечень Росфинмониторинга означает замораживание средств указанного лица в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее Конашенку было предъявлено обвинение по уголовной статье о публичном оправдании терроризма, Дзержинский суд Санкт-Петербурга отправил его в СИЗО до 25 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кира Прошутинская: Алла Пугачева не может вернуться в Россию из-за семьи
- Автора постов о теракте в «Крокусе» Конашенка включили в список террористов
- Актер из «Улиц разбитых фонарей» Нилов раскритиковал сериал «Слово пацана»
- «Семь игроков»: Интерес к оригинальным российским сериалам упал на треть
- СМИ: Юрий Куклачёв остаётся пока в реанимации
- Глава СПЧ призвал создать реестр работодателей, привлекающих мигрантов
- Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах
- СМИ: Посадивший самолет в пшеничном поле пилот уволился из «Уральских авиалиний»
- Эрнст поздравил Урганта с днем рождения в прямом эфире
- Гол Овечкина помог «Вашингтону» выйти в плей-офф НХЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru