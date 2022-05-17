В КНДР зарегистрировали около 270 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Еще шесть человек скончались. Общее число летальных исходов от COVID-19 в КНДР на данный момент достигло 56.

Таинственная лихорадка, бушующая в Северной Корее, с большой долей вероятности является омикрон-штаммом коронавируса, отметил врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

