В КНДР зарегистрировали около 270 тыс. новых случаев заражения COVID-19
17 мая 202205:22
В Северной Корее выявили 269 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Еще шесть человек скончались. Общее число летальных исходов от COVID-19 в КНДР на данный момент достигло 56.
Таинственная лихорадка, бушующая в Северной Корее, с большой долей вероятности является омикрон-штаммом коронавируса, отметил врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru