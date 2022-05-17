В КНДР зарегистрировали около 270 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В Северной Корее выявили 269 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Еще шесть человек скончались. Общее число летальных исходов от COVID-19 в КНДР на данный момент достигло 56.

Таинственная лихорадка, бушующая в Северной Корее, с большой долей вероятности является омикрон-штаммом коронавируса, отметил врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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