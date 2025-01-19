Специалисты Морспасслужбы приступили к откачке мазута из танкера «Волгонефть-239»
Специалисты Морспасслужбы приступили к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239". Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
"Мазут в кормовой части прогрели до +45 градусов. Морспасслужба приступила к откачке", — говорится в сообщении. За три дня этого, специалисты начали прогревать мазут. Это необходиомо для того, чтобы он стал пластичным и его можно было откачать.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", а в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Ранее НСН сообщал, что мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru