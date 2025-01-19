Специалисты Морспасслужбы приступили к откачке мазута из танкера «Волгонефть-239»

"Мазут в кормовой части прогрели до +45 градусов. Морспасслужба приступила к откачке", — говорится в сообщении. За три дня этого, специалисты начали прогревать мазут. Это необходиомо для того, чтобы он стал пластичным и его можно было откачать.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", а в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

Ранее НСН сообщал, что мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января.



