Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239»

Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239», сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

По его словам, на танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. После нагревания мазута до 45 градусов стартует второй этап работ, на котором мазут загрузят в битумовозы, они будут подбираться к танкеру по насыпи.

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Ожидается, что мазут с потерпевшего крушения танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января. В ведомстве отметили, что на Кубани организовали две площадки для утилизации нефтепродуктов. Первая партия на эти площадки будет отправлена по железной дороге до конца дня, добавили в Минтрансе.

14 января в акватории Анапы очистили все загрязнения, которые образовались из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в Морспасслужбе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минтранс РФ
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