Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239»

Ожидается, что мазут с потерпевшего крушения танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января. В ведомстве отметили, что на Кубани организовали две площадки для утилизации нефтепродуктов. Первая партия на эти площадки будет отправлена по железной дороге до конца дня, добавили в Минтрансе.

14 января в акватории Анапы очистили все загрязнения, которые образовались из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в Морспасслужбе, передает «Радиоточка НСН».

