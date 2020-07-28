Морскую воду в Крыму проверят на коронавирус
Морскую воду, а также аквапарки и бассейны в Крыму проверяют на наличие коронавирусной инфекции. Как пишет Интерфакс, об этом рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Она подчеркнула, что специалисты ведомства начали проводить соответствующие исследования с июля.
Как подчеркнула Пеньковская, с началом курортного сезона в Крыму и Севастополе показатель заболеваемости COVID-19 значительно не изменился, отмечает RT.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что после отмены карантинных мер полуостров уже посетили миллион отдыхающих. По его словам, такой объём турпотока – беспрецедентный для Крыма, пишет Ura.ru. Отели на Южном берегу заполнены уже на 95% при среднем показателе заполненности по региону в 70%. В ряде гостиниц уже нет номеров на август.
Большинство отдыхающих (63%) приехало на полуостров на машинах по Крымскому мосту, почти каждый третий прибыл на самолёте, рассказал Аксёнов.
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