Морскую воду в Крыму проверят на коронавирус

Морскую воду, а также аквапарки и бассейны в Крыму проверяют на наличие коронавирусной инфекции. Как пишет Интерфакс, об этом рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Она подчеркнула, что специалисты ведомства начали проводить соответствующие исследования с июля.

Как подчеркнула Пеньковская, с началом курортного сезона в Крыму и Севастополе показатель заболеваемости COVID-19 значительно не изменился, отмечает RT.