Морскую воду в Крыму проверят на коронавирус

Морскую воду, а также аквапарки и бассейны в Крыму проверяют на наличие коронавирусной инфекции. Как пишет Интерфакс, об этом рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Она подчеркнула, что специалисты ведомства начали проводить соответствующие исследования с июля.

Как подчеркнула Пеньковская, с началом курортного сезона в Крыму и Севастополе показатель заболеваемости COVID-19 значительно не изменился, отмечает RT.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что после отмены карантинных мер полуостров уже посетили миллион отдыхающих. По его словам, такой объём турпотока – беспрецедентный для Крыма, пишет Ura.ru. Отели на Южном берегу заполнены уже на 95% при среднем показателе заполненности по региону в 70%. В ряде гостиниц уже нет номеров на август.

Большинство отдыхающих (63%) приехало на полуостров на машинах по Крымскому мосту, почти каждый третий прибыл на самолёте, рассказал Аксёнов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВодаКоронавирусКрым
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