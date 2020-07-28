В АТОР сравнили цены на отдых в России, Турции и Танзании
Российские курорты – по сравнению с курортами Турции и Танзании – намного доступнее для наших соотечественников. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России, проанализировала стоимость отдыха в нашей стране и на уже доступных для россиян зарубежных курортах.
Специалисты проанализировали минимальные и средние цены для пакетных туров с вылетом 1-7 августа продолжительностью семь ночей. В сумму отдыха для двоих человек входят авиаперелет, проживание и питание. Так, минимальные цены туров на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в пределах 24,5-31,5 тысячи рублей.
При этом, как отметили в АТОР, цены на зарубежные туры значительно выше. Самый бюджетный недельный тур в Стамбул в период с 1 по 7 августа будет стоить чуть более 57 тысяч рублей на двоих. В то время, как цены на отдых в Танзанию стартуют и от 156 с половиной тысяч рублей на двоих за тур, пишет Газета.ру.
Между тем, ранее в АТОР заявили, что российским туристам, отправляющимся в Турцию, не понадобится ни виза, ни справка с отрицательным тестом на COVID-19. Вместе с тем в самолёте они будут заполнять специальную анкету с личными данными, номером кресла, информацией о состоянии здоровья и адресе пребывания в стране.
По прибытии в аэропорт у туристов до паспортного контроля измерят температуру, а при наличии подозрительных симптомов предложат сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Если результат окажется положительным, пассажира отправят в госпиталь.
Справка с отрицательным тестом на COVID-19 не потребуется и при въезде в Танзанию, пишет RT.
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