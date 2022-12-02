Москвичам пообещали ещё пять морозных дней
Морозная погода без осадков продлится до 7-8 декабря, после чего немного потеплеет и придет снег, отметил в эфире НСН синоптик Александр Шувалов.
Морозы усилятся в Москве после выходных, но в середине следующей недели отступят, рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с НСН.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек усиление морозов в Московском регионе на следующей неделе. В беседе с ТАСС он отметил, что с понедельника, 5 декабря, в регионе ожидаются морозы до -11 градусов в дневное время. Шувалов рассказал, когда потеплеет.
«В выходные дни будет небольшое смягчение морозов на два-три градуса. Ночные температуры не ниже -10, дневные -6…-7 градусов. Потом опять прибавит: ночные -12…-14, дневные – около -10. Финал этой морозной погоды без осадков ожидается где-то на рубеже 7 и 8 декабря. Тогда ожидается смена погоды с антициклональной морозной, придет снег и немного потеплеет. Плюсовых температур пока не видно. Такая погода не соответствует норме, это холодное начало зимы. Вчерашний день оказался на 8 градусов ниже положенного по климатическим нормам», - сказал Шувалов.
Ранее, 30 ноября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона.
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