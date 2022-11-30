Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона - минус 12 градусов, в Московской области температура доходила до минус 17,5. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в разговоре с РИА Новости.
По ее словам, минус 17,5 градусов было зафиксировано на востоке столичного региона, на границе с Владимирской областью.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что морозы до 6-9 градусов днем и 10-15 градусов ночью прогнозируются в столичном регионе с 30 ноября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+4 928 / сут.
Умерли
392 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 863 / сут.
- Turkstat: Турция сократила закупки топлива из РФ на 25% в октябре
- Япония впервые провела учения на случай пуска ракеты у Тайваня
- Рогов: В Энергодаре остались более половины жителей
- Производители мебели из РФ начали адаптировать производство под маркетплейсы
- В Канаде заявили о перехвате военного самолета китайскими ВВС
- Глава департамента МИД РФ заявил о «зиме» в отношениях с США
- Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут пройти образовательные смены
- Российское посольство предложило Латвии снести памятники латышским классикам из-за русского языка
- Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона
- СМИ: Европейские лидеры обвинили США в экономическом спаде и энергокризисе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru