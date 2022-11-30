Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона - минус 12 градусов, в Московской области температура доходила до минус 17,5. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в разговоре с РИА Новости.

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По ее словам, минус 17,5 градусов было зафиксировано на востоке столичного региона, на границе с Владимирской областью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что морозы до 6-9 градусов днем и 10-15 градусов ночью прогнозируются в столичном регионе с 30 ноября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МоскваПогода
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