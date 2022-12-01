Синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах

1 декабря в Москве ожидается погода без осадков, при этом местами прогнозируется гололедица на дорогах и от 8 градусов мороза, говорится на сайте российского Гидрометцентра.

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На территории Московской области ожидается от -11 до -6 градусов в дневное время суток и до 10 градусов мороза — в ночное.

Ранее стало известно, что 1 декабря в Московском регионе ожидаются 20-градусные морозы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваГололед
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