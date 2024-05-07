Россиянам рассказали, как защитить садовые растения от майских заморозков
Поскольку 8 и 9 мая в Центральном федеральном округе ожидается похолодание, россиянам важно позаботиться о садовых растений. Об этом телеканалу ОТР рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.
По его словам, холодная погода негативно отразится на рассаде, которую дачники уже успели высадить на своих участках. Для спасения урожая эксперт посоветовал сделать временный парник, накрыв растения пленкой, одеялом и покрывалами.
Несмотря на минусовые температуры воздуха, земля в центральной части страны уже достаточно прогрелась, что поможет растениям пережить майские заморозки. При этом рассаду, которая была посажена в неотапливаемые парники, также стоит обезопасить, полив теплой водой.
Ранее сообщалось, что за неправильную утилизацию мусора на даче россияне могут получить штраф до 15 тысяч рублей. Согласно действующим правилам при разжигании костра на участке расстояние от открытого огня до построек должно быть не менее 7,5 метра, минимум 50 метров от хвойного леса, 15 метров — от лиственного, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru