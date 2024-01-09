«Чебурашку» не догонит: «Холопу-2» предрекли 3,5 млрд рублей сборов

Ранее сообщалось, что кассовые сборы в российском кинопрокате в период с 1 по 8 января установили новый рекорд. По данным системы ЕАИС Фонда кино, они составили 5,7 млрд рублей, из которых 96% пришлось на российские фильмы. Отмечается, что лидерами по сборам в российском кинопрокате c 1 января стали фильмы «Холоп-2» (2,6 млрд рублей) и «Бременские музыканты» (1,9 млрд рублей). Тройку лидеров замыкает мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» (618 млн рублей). По словам Исаева, лидеры кинопроката оправдали возложенные на них ожидания.

«Отмечу лишь, что многие пророчили первое место “Бременским музыкантам”, а “Холопу-2” — второе, но получилось наоборот. Видимо, гламурная универсальная история для тинейджеров и чуть более старшего зрителя оказалась более востребованной и интересной. Если сравнивать с прошлой новогодней битвой, конечно, налицо факт достаточно существенного превышения. Ожидания индустрии оправдались. Мультфильм “Три богатыря и Пуп Земли” отработал очень достойно, существенно выше ожидаемого. У остальных картин сборы несопоставимые, но в прокате держались и “Манюня: Новогодние приключения”, и “Мальчик и птица” Хаяо Миядзаки, и “Феррари”. Цифры этого года действительно радуют. Очень помогли морозы, которые не дали подолгу гулять или ходить на каток, поэтому кинотеатр виделся как очень разумный выбор для проведения досуга», — сказал Исаев.

Собеседник НСН заявил, что будет с интересом наблюдать за дальнейшими перспективами «Бременских музыкантов» и «Холопа-2» в прокате.

«Они могут достаточно серьезно обвалиться с учетом того, что зрительский интерес по большей части отработан, те, кто хотел посмотреть эти фильмы, уже их посмотрели. В этом случае не получится такой ситуации, как у “Чебурашки” в прошлом году, который продолжал очень активно работать на аншлагах вплоть до конца января и даже зашел в февраль. Думаю, что повторить путь “Чебурашки” не удастся, но если это в том или ином объеме все же получится, будет замечательно. Ведь в ближайшие прокатные недели до выхода “Мастера и Маргариты” 25 января ничего масштабного по уровню проектов не ожидается», — добавил эксперт.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров также спрогнозировал финальные цифры «Холопа-2» и «Бременских музыкантов».

«Думаю, что “Бременские музыканты” вполне должны дойти до отметки 2,5 млрд рублей и перешагнуть ее. Что касается “Холопа-2”, он однозначно соберет 3 млрд рублей, насколько превысит эту цифру — посмотрим. При хорошем раскладе фильм вполне может дотянуться до 3,5 млрд рублей. Однако это развлекательное кино для праздников, сейчас народ, уйдя в рабочие будни, может намного менее активно посещать кинотеатры», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение Исаев поделился ожиданиями от проката в ближайшие месяцы.

«До лета заявлено некоторое количество крупных российских картин. Это и “Сто лет тому вперед” (новая версия “Гостьи из будущего”), и “Мастер и Маргарита”, и “Летучий корабль” (новая версия любимого советского мультфильма), и “Евгений Онегин” (экранизация, которая может оказаться интересной), и ряд других картин. Будут фильмы на военную тематику, например, “Воздух” Алексея Германа-младшего. Это фильмы с однозначным потенциалом от миллиарда рублей. Однако в остальном лето 2024 года будет таким же унылым и без заметного контента, как в прошлом и в позапрошлом году. Поэтому, конечно, итоговый результат года просматривается очень туманно», — подытожил он.

Ранее вице-премьер России, глава попечительского совета Фонда кино Татьяна Голикова заявила, что суммарные сборы российских кинотеатров превысили 40 млрд рублей в 2023 году.

