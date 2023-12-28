Голикова: Сборы российских кинотеатров превысили 40 млрд рублей в 2023 году

Суммарные сборы российских кинотеатров превысили 40 млрд рублей в уходящем году. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС заявила вице-премьер России, председатель попечительского совета Фонда кино Татьяна Голикова.

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По ее словам, фактически отрасль вернулась к допандемийному периоду, когда в кинотеатрах были в полной мере представлены и европейские, и голливудские картины. Голикова добавила, что 28 млрд рублей из сборов 2023 года приходятся на российские фильмы.

Голикова отметила серьезный рост российского кинематографа и предсказала еще более обнадеживающие показатели по итогам 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ассоциация владельцев кинотеатров надеется заработать в 2024 году 45 млрд рублей

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