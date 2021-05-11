Павел Майков призвал прекратить «бряцать оружием» в День Победы

Актер театра и кино, музыкант Павел Майков критически отнесся к пышным парадам в День Победы. Его видеообращение опубликовал во вторник ряд Telegram-каналов

«Это день, когда надо замолчать, наконец, и не голосить песни, < … > не бряцать оружием, а подумать о том, что это было страшно, и относиться к этому, как к уроку. А мы не относимся, как к уроку, мы продолжаем бряцать оружием и убивать себе подобных», - сказал Майков.

Он также озаботился тем, что на Парад Победы тратятся народные деньги.

«Победа – это святое. А война – это грязь, страх, смерть и кровь. И там нет никакой романтики», - добавил актер, сыгравший роль «Пчелы» в знаменитом сериале «Бригада».