Павел Майков призвал прекратить «бряцать оружием» в День Победы

Актер театра и кино, музыкант Павел Майков критически отнесся к пышным парадам в День Победы. Его видеообращение опубликовал во вторник ряд Telegram-каналов

«Это день, когда надо замолчать, наконец, и не голосить песни, < … > не бряцать оружием, а подумать о том, что это было страшно, и относиться к этому, как к уроку. А мы не относимся, как к уроку, мы продолжаем бряцать оружием и убивать себе подобных», - сказал Майков.

Он также озаботился тем, что на Парад Победы тратятся народные деньги.

«Победа – это святое. А война – это грязь, страх, смерть и кровь. И там нет никакой романтики», - добавил актер, сыгравший роль «Пчелы» в знаменитом сериале «Бригада».

Павел Майков предложил посадить в Госдуму персонажей из «Страны Оз»

Ранее Павел Майков в интервью НСН предложил посадить в Госдуму персонажей из «Страны Оз». По его мнению, работа Страшилы, Железного Дровосека, Льва и Тотошки была бы эффективнее деятельности депутатов.

9 мая 2021 года в Москве в военном Параде Победы приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов.

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ФОТО: страница Павла Майкова ВКонтакте
ТЕГИ:АктерПарад Победы
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