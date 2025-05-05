Певица Монеточка подала заявку на ликвидацию ИП в России
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) подала заявку на ликвидацию ИП в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус».
По данным ресурса, артистка подала заявление о государственной регистрации прекращения физлицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Монеточка зарегистрировала ИП 31 августа 2018 года, ее основной вид деятельности относится к области исполнительских искусств.
Между тем участник рэп-группы «Каста» Влади (Владислав Лешкевич, признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в суде статус иноагента, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru