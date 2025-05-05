Певица Монеточка подала заявку на ликвидацию ИП в России

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) подала заявку на ликвидацию ИП в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус».

По данным ресурса, артистка подала заявление о государственной регистрации прекращения физлицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Монеточка зарегистрировала ИП 31 августа 2018 года, ее основной вид деятельности относится к области исполнительских искусств.

Между тем участник рэп-группы «Каста» Влади (Владислав Лешкевич, признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в суде статус иноагента, сообщает РЕН ТВ.

