Гречка: церемония Grammy напоминает российское телевидение

Анастасия Иванова (Гречка): «Кстати, я смотрела церемонию в этом году и была удивлена, она начинает походить на наше российское телевидение. Ведь был и скандал вокруг премии насчет того, что там происходит полнейшая коррупция. Бейонсе отказалась выступать на сцене, хотя ее звали два раза. Мне было тяжело отметить артистов-фаворитов для себя, потому что их очень много, и мне, к сожалению, на них стало все равно, по-моему, раньше в Америке было все круче. Но я за Тейлор Свифт, я люблю ее», — призналась она НСН.

