Гречка: церемония Grammy напоминает российское телевидение
Певица специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Наказание за систематическое пьяное вождение хотят ужесточить
В России планируют ужесточить наказание за системное пьяное вождение – с двух до трех лет тюрьмы. В МВД сообщают, что существующие сейчас меры не дают должного эффект — даже после лишения прав и судимости россияне садятся за руль пьяными.
Анастасия Иванова (Гречка): «Я согласна, никакого эффекта не дают. Я считаю, нужно быть жестче в нашей стране. Я неоднократно видела, как люди нарушают, садятся пьяными, выпившими за руль, даже под наркотическими веществами, позволяют многое себе за рулем. И это нехорошо, у людей нет страха того, что что-то может произойти, а самое главное, они могут спокойно откупиться. Это больше всего меня пугает. Я считаю, что закон есть закон, и все должны знать, что он может быть жестким», — сказала Настя Гречка в эфире НСН.
Большинство родителей контролируют время пребывания детей в сети
Аналитики сервиса SuperJob выяснили, какой процент родителей в России контролирует время пребывания своих детей в интернете. Выяснилось, что уровень контроля напрямую связан с возрастом ребенка, поэтому чаще всего время пребывания в интернете отслеживают, если дети младше 10 лет. Так делают 79 процентов родителей.
Анастасия Иванова (Гречка): «Думаю, это неправда. Мне кажется, многие родители не контролируют своего ребенка и дают в свободное пользование эти огромные телефоны-лопаты, которые любят сейчас покупать, и ребенок смотрит все, что хочет, пока родители занимаются своими делами. Очень многие не следят за своими детьми. Буквально на днях сидела в кафе, и рядом ребенок лет восьми поет Моргенштерна на камеру с матом, снимает в ТикТок, а мама сидит с кем-то, кушает суши, общается», — рассказала она в беседе с НСН.
Премия «Грэмми» теряет свою аудиторию
Аудитория церемонии вручения музыкальной премии Grammy упала до самого низкого в истории показателя. В этом году по телевизору в США её смотрели 8 миллионов 800 тысяч человек. Годом ранее аудитория составляла более 18,5 миллионов человек.
Анастасия Иванова (Гречка): «Кстати, я смотрела церемонию в этом году и была удивлена, она начинает походить на наше российское телевидение. Ведь был и скандал вокруг премии насчет того, что там происходит полнейшая коррупция. Бейонсе отказалась выступать на сцене, хотя ее звали два раза. Мне было тяжело отметить артистов-фаворитов для себя, потому что их очень много, и мне, к сожалению, на них стало все равно, по-моему, раньше в Америке было все круче. Но я за Тейлор Свифт, я люблю ее», — призналась она НСН.
Гречка выпустила новый альбом
Певица Гречка выпустила новый альбом «Не за что», в который вошли 10 песен.
Анастасия Иванова (Гречка): «Обязательно послушайте его, узнайте историю моего родного города Кингисепп. Я написала маленькие истории своих разных знакомых, и в конце я уезжаю из этого города, завершая альбом песней «Когда ты уедешь». Может быть, у вас будет ностальгия по своему городу или подростковому периоду, поэтому слушайте с любовью от меня», — поделилась со слушателями НСН Настя Гречка.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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