Роскомнадзор не исключил полную блокировку Twitter в России
Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что социальной сети Twitter дали месяц на удаление запрещённой информации, сообщает ТАСС.
«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter ... В зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения», - отметил Субботин.
По словам замглавы ведомства, если требования российского законодательства не будут исполнены, то будет рассматриваться вопрос о полной блокировке Twitter на территории России.
Ранее Роскомнадзор начал замедлять скорость работы соцсети на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств в России, сообщает RT. В ведомстве заявили, что это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента.
Администрация Twitter, в свою очередь, назвала действия Роскомнадзора попытками ограничить «общественную дискуссию» в Сети, сообщает телеканал «360». Компания отрицает, что давала разрешение на использование своей платформы для пропаганды незаконного поведения.
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