Моргенштерн* решил закрыть свой ресторан в Москве
Рэпер Моргенштерн (внесён Минюстом в список физлиц-иноагентов) в своих соцсетях объявил, что решил закрыть свой ресторана Kaif в центре Москвы.
По словам 24-летнего музыканта, на его бизнес продолжается давление, недавно его команда проиграла «очередной» суд.
«Вы сами прекрасно видели, что в последнее время происходит с рестораном... В общем, Kaif Provenance закрывается. Мы работаем последнюю неделю, всё», — заключил Моргенштерн.
Ранее Моргенштерн предложил владельцу сети ресторанов «Тануки» Александру Орлову обменяться заведениями общественного питания.
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