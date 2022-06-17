Моргенштерн* решил закрыть свой ресторан в Москве

Рэпер Моргенштерн (внесён Минюстом в список физлиц-иноагентов) в своих соцсетях объявил, что решил закрыть свой ресторана Kaif в центре Москвы.

Моргенштерн потребовал от Мизулиной перестать пиариться с помощью его имени

По словам 24-летнего музыканта, на его бизнес продолжается давление, недавно его команда проиграла «очередной» суд.

«Вы сами прекрасно видели, что в последнее время происходит с рестораном... В общем, Kaif Provenance закрывается. Мы работаем последнюю неделю, всё», — заключил Моргенштерн.

Ранее Моргенштерн предложил владельцу сети ресторанов «Тануки» Александру Орлову обменяться заведениями общественного питания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваРесторанРэпер
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