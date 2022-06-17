Моргенштерн* решил закрыть свой ресторан в Москве

По словам 24-летнего музыканта, на его бизнес продолжается давление, недавно его команда проиграла «очередной» суд.

«Вы сами прекрасно видели, что в последнее время происходит с рестораном... В общем, Kaif Provenance закрывается. Мы работаем последнюю неделю, всё», — заключил Моргенштерн.

Ранее Моргенштерн предложил владельцу сети ресторанов «Тануки» Александру Орлову обменяться заведениями общественного питания.