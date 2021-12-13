Моргенштерн потребовал от Мизулиной перестать пиариться с помощью его имени

В ответ певец потребовал перестать пиариться с помощью его имени. Как считает Мизулина, репер является проектом Запада, а потому получает финансирование из-за рубежа, как и некоторые другие исполнители. Также музыканту якобы передают «файлы» с требующими освещения темами.

«Это определенный круг исполнителей и блогеров, который постоянно и достаточно систематично распространяет определенный контент — ролики, публикации, видеоклипы, сторис, все что угодно, — связанный с тематикой насилия, пропаганды наркотиков», — заявила глава Лиги безопасного интернета.

Моргенштерн призвал перестать пиариться за счет его имени. «Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает», — написал музыкант в своем Instagram.

Рэпер Моргенштерн выпустил новую песню «Домой», в которой рассказывает о своем отъезде из России и отвечает на обвинения в торговле наркотиками. Клип на новую композицию Моргенштерна опубликован на его YouTube-канале. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».

