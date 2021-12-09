Рэпер Моргенштерн может вернуться в Россию

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев), вероятно, вернётся в Москву сегодня, 9 декабря. Об этом сообщил концертный директор исполнителя.

Ранее стало известно о том, что Моргенштерн покинул страну и уехал на остров Палм-Джумейра в Дубае. При этом слухи о своей эмиграции музыкант не подтвердил.

В ноябре глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе совместной международной конференции юрфака МГУ и МГЮА заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». После этого в Москве был закрыт ресторан рэпера.

