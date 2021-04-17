Моргенштерн пообещал много музыки на слушаниях по делу о пропаганде наркотиков

Российский рэпер Алишер Моргенштерн прокомментировал сообщения о возбуждении против него административного дела за пропаганду наркотиков на своей странице в Instagram.

«Вы наверняка уже слышали новости, что на меня завели дело. <…> Могу сказать лишь одно: суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки. Я так и вижу эту картину, собрание: сидят полицейские, судья, какие-то еще юристы, лингвисты и слушают», - написал музыкант.