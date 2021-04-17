Моргенштерн пообещал много музыки на слушаниях по делу о пропаганде наркотиков
Российский рэпер Алишер Моргенштерн прокомментировал сообщения о возбуждении против него административного дела за пропаганду наркотиков на своей странице в Instagram.
«Вы наверняка уже слышали новости, что на меня завели дело. <…> Могу сказать лишь одно: суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки. Я так и вижу эту картину, собрание: сидят полицейские, судья, какие-то еще юристы, лингвисты и слушают», - написал музыкант.
Административное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна возбудило управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) Главного управления МВД по Москве. Музыканта обвиняют в пропаганде наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП) в его клипах на композиции «Розовое вино-2» и Family. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Артист может быть оштрафован за нарушение российского законодательства на сумму до 1 млн рублей, уточняет Газета.ru.
Появилась информация со ссылкой на пресс-службу Альба-Банка об отказе от сотрудничества с Моргенштерном, которую позже опроверг адвокат музыканта Сергей Жорин.
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