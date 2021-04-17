Адвокат Жорин опроверг отказ Альфа-Банка сотрудничать с Моргенштерном

«Информация о том, что Альфа-Банк отказался сотрудничать с моим доверителем не соответствует действительности», - цитирует ТАСС заявление защитника.

Ранее издание РБК со ссылкой на пресс-службу банка сообщило о том, что сотрудничество с рэпером «не более чем рекламный ход».

Напомним, 15 марта Альфа-банк нанял на работу российского рэпера Моргенштерна, который получил должность директора по работе с молодежью, сообщала пресс-служба кредитной организации.

