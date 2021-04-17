Адвокат Жорин опроверг отказ Альфа-Банка сотрудничать с Моргенштерном
Адвокат Сергей Жорин заявил, которые представляет интересы Алишера Моргенштерна, опроверг информацию о том, что Альфа-банк якобы отказался от сотрудничества с его клиентом из-за того, что в отношении рэпера возбуждено административное дело о пропаганде наркотиков.
«Информация о том, что Альфа-Банк отказался сотрудничать с моим доверителем не соответствует действительности», - цитирует ТАСС заявление защитника.
Ранее издание РБК со ссылкой на пресс-службу банка сообщило о том, что сотрудничество с рэпером «не более чем рекламный ход».
Напомним, 15 марта Альфа-банк нанял на работу российского рэпера Моргенштерна, который получил должность директора по работе с молодежью, сообщала пресс-служба кредитной организации.
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