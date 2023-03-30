Моргенштерн исполнил песню SHAMAN «Я русский»
30 марта 202301:31
Уехавший из России рэпер Алишер Моргенштерн (признан иностранным агентом в РФ) исполнил песню Ярослава Дронова (SHAMAN) «Я русский». Видео опубликовал Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».
Рэпер исполнил песню на гитаре. В компании с ним находились комик Данила Поперечный и блогер Илья Шабельников (Satyr).
«Его желание вернуться в Россию явно велико», - прокомментировал запись источник.
Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Моргенштерн и блогер Даня Милохин попали в аварию на острове Пхукет в Таиланде, пишет НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru