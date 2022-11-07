Мораторий на проверки: что изменилось для столичных бизнесменов

Для того чтобы снизить нагрузку на бизнес на фоне антироссийских санкций, правительство России ввело мораторий на проверки бизнеса и возбуждение дел об административных правонарушениях с марта по декабрь 2022 года (для IT-компаний — до конца 2024 года). Постановление об этом, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте Госдумы. Внеплановые проверки при этом должны будут согласованы с прокуратурой.

Мораторий касается всех компаний, а не только субъектов малого и среднего предпринимательства, как это было в период пандемии. Экология и природопользование – одна из сфер, где также не проводятся плановые проверки. В Москве акцент сделан на профилактику и предупреждение возможных нарушений, сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Исключение составляют случаи, когда существует угроза жизни и здоровью граждан, обороне и безопасности страны, а также возникают техногенные и природные чрезвычайные ситуации, например, в таких сферах, как использование атомной энергии, обеспечение радиационной безопасности, защита государственной тайны и так далее.

НСН сообщала, что инициативу Департамента поддержали и депутаты Госдумы. Они предложили ввести временный мораторий на экологические проверки добывающих компаний. Ожидается, что эта мера позволит поддержать отрасль в условиях антироссийских санкций. Исполнение обязательств лицензий на проверку месторождений предлагается приостановить на два года, а проверку горнорудных предприятий — на три. Поддержали эту идею и в Минэнерго.

Общей тенденции придерживаются и МВД России. Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой в марте заявил, что плановые проверки бизнеса, за исключением тех, которые напрямую затрагивают вопросы безопасности, будут отменены. Это решение было продиктовано стремлением свести к минимуму административное давление на малый и средний бизнес.

Руководство страны в 2022 году сделало упор на профилактику возможных нарушений со стороны бизнесменов. Поскольку первый год нового регулирования совпал с наиболее значительным мораторием на проведение проверок, контролирующие органы почти всегда прибегают к новому инструменту — профилактическому визиту. Такой подход будет содействовать формированию социально ответственного, добросовестного и правового поведения предпринимателя.

Заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Денис Алексеев отметил, что практика проведения профилактических визитов, предусмотренных Федеральным законом №248-ФЗ, была применена впервые. По их итогам в случае выявления тех или иных нарушений уполномоченными лицами в адрес подконтрольных граждан направлялись предостережения об их недопустимости.

Всего с начала года было проведено более 100 таких визитов как в форме видео-конференц-связи, так и по месту работы предпринимателей. Каждая проверка проходила в соответствии с программой профилактики рисков нанесения вреда в области природопользования.

«В ходе профилактических проверок специалисты Департамента объясняли предпринимателям необходимые требования в области охраны окружающей среды и природопользования, рассказывали о порядке государственного контроля (надзора), а также консультировали владельцев бизнеса по обжалованию действий и решений Департамента, - сказал Денис Алексеев. - С помощью таких проверок можно создать эффективный и полезный инструмент, призванный повысить внутреннюю мотивацию у предпринимателя по соблюдению обязательных требований и снижению риска причинения вреда».

Чаще всего профилактические проверки проводились без общения с самими предпринимателями (более 8 тысяч с января по июнь 2022 года). По их итогам было выявлено свыше 2 тысяч нарушений, по ним вынесены предупреждения. Предпринимателей предупреждают, если у контролирующего органа есть данные о готовящихся нарушениях или признаках нарушений обязательных требований.

С апреля 2022 года на портале knd.gosuslugi.ru появился сервис для подачи жалоб организациями, ИП либо гражданами, в отношении которых провели проверку и вынесли юридическими значимые решения. Здесь можно сообщить о незаконных действиях либо бездействии инспектора, а также пожаловаться на вынесенный документ (акт, предписание или решение). Чтобы подать жалобу, нужен учетный номер проверки, описание нарушения, материалы, подтверждающие доводы обжалующей стороны, и электронная подпись руководителя. Если оспаривается проверка, нарушающая условия моратория, заявление рассмотрят за один рабочий день, если же обжалуется принятый документ, то срок рассмотрения не превысит двадцати рабочих дней. Вся информация об этапах рассмотрения и итоговом результате будет поступать на указанный e-mail.

Если в ходе проверки или иного контрольного мероприятия возникнет спорная ситуация, то прежде чем пойти в суд, нужно обжаловать решение в вышестоящем органе. Сейчас досудебный порядок обязателен для отдельных видов госконтроля, однако с будущего года он распространится на все виды госконтроля.

Кроме того, все сроки исполнения предписаний, которые не были выполнены по состоянию на 10 марта 2022 года, автоматически продлены на девяносто дней. Если такое предписание нужно продлить повторно, необходимо описать причины продления и указать срок, нужный для того, чтобы устранить нарушения. Такое прошение будет рассмотрено за пять рабочих дней. Оно может быть подано за два дня до срока исполнения предписания.

