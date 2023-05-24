«Мораторий на год»: В Госдуме объяснили, как будут штрафовать за шум во время ремонта
Составлять протоколы о нарушении режима тишины будут ТСЖ и управляющие компании, сообщил НСН Владимир Кошелев.
Первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил в беседе с НСН, что у новоселов будет год с момента сдачи дома произвести ремонт в квартире без угрозы штрафа за нарушение режима тишины.
Правительственная комиссия под председательством главы МВД Колокольцева предложила ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время, пишут «Известия». Сейчас, например, запрет на проведение ремонтных работ действует в Москве с 13 до 15 часов, но не касается новостроек. В действующей редакции КоАП наказание за шум не предусмотрено: нормы устанавливают региональные законы, в 58 субъектах РФ у силовиков есть полномочия оформлять административные протоколы. Кошелев заявил, что правом составлять протоколы за шум хотят наделить ТСЖ и управляющие компании.
«Для новостроек, которые вводятся в черновой или предчистовой отделке, мы предлагаем установить мораторий на год. После истечения этого срока будут применяться единые федеральные правила по часам, в которые нельзя проводить ремонты. Надо уважать права соседей и право на их отдых. Если человек этого не понимает, то надо платить штраф. Размер штрафа будет установлен после принятия законопроекта», - сказал Кошелев.
Собеседник НСН отметил, что штраф будут выписываться не сразу.
«Мы предлагаем ТСЖ и управляющие компании наделить правом составлять проколоты о нарушениях. Первый шаг – предупреждение. Затем уже составляется акт, если не реагирует, то второй акт, который уже направляется участковому, либо в госжилинспекцию, а они уже передают в суд, и он уже выносит штраф», - объяснил Кошелев.
Ранее руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в пресс-центре НСН заявил, что чаще всего дачники обращаются к юристам, так как не могут договориться с соседями по поводу забора и новые построек.
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