«Мораторий на год»: В Госдуме объяснили, как будут штрафовать за шум во время ремонта

Правительственная комиссия под председательством главы МВД Колокольцева предложила ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время, пишут «Известия». Сейчас, например, запрет на проведение ремонтных работ действует в Москве с 13 до 15 часов, но не касается новостроек. В действующей редакции КоАП наказание за шум не предусмотрено: нормы устанавливают региональные законы, в 58 субъектах РФ у силовиков есть полномочия оформлять административные протоколы. Кошелев заявил, что правом составлять протоколы за шум хотят наделить ТСЖ и управляющие компании.

«Для новостроек, которые вводятся в черновой или предчистовой отделке, мы предлагаем установить мораторий на год. После истечения этого срока будут применяться единые федеральные правила по часам, в которые нельзя проводить ремонты. Надо уважать права соседей и право на их отдых. Если человек этого не понимает, то надо платить штраф. Размер штрафа будет установлен после принятия законопроекта», - сказал Кошелев.