Опрос: россиян раздражают курение и шум соседей
Каждого третьего россиянина раздражают соседи, говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Сохраняют добрые отношения с соседями 43% россиян.
«Главный раздражающий фактор в многоквартирном доме — шум, так ответили 67% респондентов. На втором месте — курение в подъезде – 22%, на третьем — мусор – 18%. Неудобства создает и ремонт в других квартирах, а с ним приходит и гул, и грязь», - говорится в исследовании.
Домашние животные соседей, к примеру, не нравятся 5% россиянам.
Семь из 10 россиян не борются с зарвавшимися соседями, но если они переходят все рамки приличия, то чаще вопрос решают словесно, либо привлекают управляющие компании.
Ранее выяснилось, что каждый восьмой россиянин готов уволить своих коллег, став начальником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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