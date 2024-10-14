Монсон вступил в брак по мусульманскому обряду в Уфе

По ее словам, никах (мусульманский обряд) состоялся 7 октября, а церемония прошла весьма скромно, а торжество состоится, вероятнее всего, весной 2025 года.

Монсон принял ислам летом 2024 года. Он признался, что готовился к этому несколько лет.

Ранее Монсон заявил, что после получения российского гражданства стал изгоем в своей семье и начал получать письма с угрозами.

