Монсон вступил в брак по мусульманскому обряду в Уфе
14 октября 202418:57
Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон вступил в брак по мусульманскому обряду в одной из мечетей Уфы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на супругу спортсмена Екатерину.
По ее словам, никах (мусульманский обряд) состоялся 7 октября, а церемония прошла весьма скромно, а торжество состоится, вероятнее всего, весной 2025 года.
Монсон принял ислам летом 2024 года. Он признался, что готовился к этому несколько лет.
Ранее Монсон заявил, что после получения российского гражданства стал изгоем в своей семье и начал получать письма с угрозами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru