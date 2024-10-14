Монсон вступил в брак по мусульманскому обряду в Уфе

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон вступил в брак по мусульманскому обряду в одной из мечетей Уфы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на супругу спортсмена Екатерину.

Джеффа Монсона избрали депутатом парламента Башкирии

По ее словам, никах (мусульманский обряд) состоялся 7 октября, а церемония прошла весьма скромно, а торжество состоится, вероятнее всего, весной 2025 года.

Монсон принял ислам летом 2024 года. Он признался, что готовился к этому несколько лет.

Ранее Монсон заявил, что после получения российского гражданства стал изгоем в своей семье и начал получать письма с угрозами.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:УфаМечетьИсламСвадьбаДжефф Монсон

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