Монсон заявил, что после отказа от паспорта США стал изгоем в своей семье

По словам спортсмена, тети, дяди, двоюродные братья и сестры не разговаривают с ним после отказа от американского гражданства, также с Монсоном перестали общаться несколько друзей.

«Я был в Донецке, я был там много раз, помогал там людям, я брал интервью у людей, я снял документальный фильм, так что я знаю, что происходит, мне не нужно ничего объяснять, мне не нужно слушать СМИ», - добавил боец.

Американский боец Джефф Монсон в марте 2013 года заявил, что готов сменить гражданство США на гражданство РФ. В 2018 году получил российское гражданство. Затем в 2020 году Монсон переехал в Уфу и открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга, а в сентябре 2023 года стал депутатом башкирского парламента от партии «Единая Россия», напоминает «Радиоточка НСН».

