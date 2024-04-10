Монсон заявил, что после отказа от паспорта США стал изгоем в своей семье
Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон после получения российского гражданства стал изгоем в своей семье и начал получать письма с угрозами. Об этом он рассказала РИА Новости.
По словам спортсмена, тети, дяди, двоюродные братья и сестры не разговаривают с ним после отказа от американского гражданства, также с Монсоном перестали общаться несколько друзей.
«Я был в Донецке, я был там много раз, помогал там людям, я брал интервью у людей, я снял документальный фильм, так что я знаю, что происходит, мне не нужно ничего объяснять, мне не нужно слушать СМИ», - добавил боец.
Американский боец Джефф Монсон в марте 2013 года заявил, что готов сменить гражданство США на гражданство РФ. В 2018 году получил российское гражданство. Затем в 2020 году Монсон переехал в Уфу и открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга, а в сентябре 2023 года стал депутатом башкирского парламента от партии «Единая Россия», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru