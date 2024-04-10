Монсон заявил, что после отказа от паспорта США стал изгоем в своей семье

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон после получения российского гражданства стал изгоем в своей семье и начал получать письма с угрозами. Об этом он рассказала РИА Новости.

Джеффа Монсона избрали депутатом парламента Башкирии

По словам спортсмена, тети, дяди, двоюродные братья и сестры не разговаривают с ним после отказа от американского гражданства, также с Монсоном перестали общаться несколько друзей.

«Я был в Донецке, я был там много раз, помогал там людям, я брал интервью у людей, я снял документальный фильм, так что я знаю, что происходит, мне не нужно ничего объяснять, мне не нужно слушать СМИ», - добавил боец.

Американский боец Джефф Монсон в марте 2013 года заявил, что готов сменить гражданство США на гражданство РФ. В 2018 году получил российское гражданство. Затем в 2020 году Монсон переехал в Уфу и открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга, а в сентябре 2023 года стал депутатом башкирского парламента от партии «Единая Россия», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:Джефф МонсонГражданство РФ

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