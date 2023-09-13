Джеффа Монсона избрали депутатом парламента Башкирии

Монсон шел на выборы по спискам партии «Единая Россия». Боец занял пятое место.

На выборах в курултай правящая партия получила 87 из 110 мест. Из них 46 - по одномандатным округам, 41 - по списку.

Монсон в феврале 2023 года заявил, что откажется от гражданства США из-за несогласия с политикой Белого дома. Спортсмен признался, что чувствует себя счастливым в России, отмечает «Радиоточка НСН».

