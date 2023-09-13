Джеффа Монсона избрали депутатом парламента Башкирии
13 сентября 202319:59
Бойца ММ Джеффа Монсона избрали депутатом курултая (парламента) Башкирии, сообщает РБК.
Монсон шел на выборы по спискам партии «Единая Россия». Боец занял пятое место.
На выборах в курултай правящая партия получила 87 из 110 мест. Из них 46 - по одномандатным округам, 41 - по списку.
Монсон в феврале 2023 года заявил, что откажется от гражданства США из-за несогласия с политикой Белого дома. Спортсмен признался, что чувствует себя счастливым в России, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru