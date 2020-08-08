Следственный комитет установил причину смерти подростка в уральском монастыре
Тяжелое заболевание стало причиной смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственно комитета по Свердловской области.
«Результаты вскрытия тела умершей 15-летней девочки подтвердили причину смерти - тяжелое заболевание. Тело вчера родственникам уже передали для захоронения. Найденное при осмотре незначительное телесное повреждение не имеет криминального характера», - сказано в официальном сообщении.
Ранее Всеволод Могучев, представитель лишенного сана схимонах Сергия (Романова) Сергия, который незаконно удерживает монастырь, сообщил о том, что на теле девочки обнаружены телесные повреждения. Известно, что по назначению врача она лечилась наркотическими медпрепаратами.
О смерти подростка стало известно 6 августа. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
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