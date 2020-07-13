Новости за ночь: Мятежный схиигумен предложил Путину передать власть ему

Сергий, в частности, заявил, что «в три дня наведёт порядок в России», отметив, что в стране есть духовные силы, о которых многие и не подозревали, передаёт Ura.ru. Несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отец Сергий назвал «первой ласточкой», добавив, что ласточки живут по всей России.

Прежде схиигумен, ныне схимонах Сергий до принятия священнического сана был милиционером и отбыл срок за убийство. Как утверждают в Екатеринбургской епархии, при рукоположении он ввёл в заблуждение духовенство, скрыв судимость фразой о работе электриком — в противном случае он не смог бы стать священником по православным канонам. Отца Сергия называют бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Суд оштрафовал его за распространение фейков о коронавирусе. Кроме того, Сергия будут проверять из-за предполагаемых оскорблений в адрес президента.

