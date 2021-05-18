Молодые россияне рассказали о желаемом месте работы

Молодые люди в возрасте 18-22 лет мечтают стать предпринимателями или работать на госслужбе. Об этом говорится в исследовании сервиса Зарплата.ру.

Работать на госслужбе хотели бы 15% респондентов указанного возраста. Врачами хотели бы стать 12%, IT-специалистами - 9% опрошенных, педагогами - 8%, юристами – 6%. О занятии предпринимательством думают 16% респондентов.

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Большинство участников опроса (59%) заявили, что главный критерий в выборе профессии – высокая заработная плата.

В онлайн-опросе приняли участие 2,2 тысячи выпускников, сообщает РИА Новости. Он был проведен 10-14 мая во всех регионах страны.

Исследователи также выяснили, что половина (51%) выпускников сразу после окончания учебного заведения будут претендовать на месячный доход не менее 40 тысяч рублей, 14% - на 60 тысяч рублей. Кроме того, более половины респондентов (58%) заявили, что хотели бы работать дистанционно.

Международный HR-консультант Зулия Лоикова ранее рассказала выпускникам в беседе с Ura.ru о способах найти хорошую работу. Она посоветовала начинать поиски еще во время учебы.



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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пятаков
ТЕГИ:РаботаСоцопросМолодежь
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