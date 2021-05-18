Молодые россияне рассказали о желаемом месте работы

Молодые люди в возрасте 18-22 лет мечтают стать предпринимателями или работать на госслужбе. Об этом говорится в исследовании сервиса Зарплата.ру.

Работать на госслужбе хотели бы 15% респондентов указанного возраста. Врачами хотели бы стать 12%, IT-специалистами - 9% опрошенных, педагогами - 8%, юристами – 6%. О занятии предпринимательством думают 16% респондентов.