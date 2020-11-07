Молодые французские мусульмане не признают светские законы

По данным исследователей, во Франции число приверженцев законов шариата, которые не руководствуются в обычной жизни государственным укладом, увеличилось на 10% по сравнению с 2016 годом, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Отмечается, что среди католиков приоритет религиозным законам отдают всего 15%.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН рассказал, почему Евросоюз захлестнула волна терактов по религиозным мотивам.

«Властям ЕС казалось, что они боги, что они могут управлять природой человека, историческими процессами. Они же собрали на своей территории огромное количество людей, которые запятнали себя, в том числе на Кавказе. Это боевики, либо их семьи. Они получили приют в ЕС, и это их изменило? Нет. Поэтому мы видим то, что мы видим», - напомнил он.

