Молодые французские мусульмане не признают светские законы
Во Франции 57% мусульман моложе 25 лет считают законы шариата выше законов страны. Такие данные опроса опубликовал институт общественного мнения Ifop.
По данным исследователей, во Франции число приверженцев законов шариата, которые не руководствуются в обычной жизни государственным укладом, увеличилось на 10% по сравнению с 2016 годом, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Отмечается, что среди католиков приоритет религиозным законам отдают всего 15%.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН рассказал, почему Евросоюз захлестнула волна терактов по религиозным мотивам.
«Властям ЕС казалось, что они боги, что они могут управлять природой человека, историческими процессами. Они же собрали на своей территории огромное количество людей, которые запятнали себя, в том числе на Кавказе. Это боевики, либо их семьи. Они получили приют в ЕС, и это их изменило? Нет. Поэтому мы видим то, что мы видим», - напомнил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 396 / сут.
Умерли
30 251+364 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+16 803 / сут.
- Лукашенко: Выборы в США – издевательство над демократией
- Молодые французские мусульмане не признают светские законы
- Власти Москвы рассказали, как QR-коды спасают жизни людей
- В ВОЗ подтвердили заражение норок коронавирусом еще в пяти странах
- Петербург установил антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru