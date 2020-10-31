Макрон захотел успокоить мусульман после публикаций карикатур в Charlie Hebdo

Ранее в посольстве Франции выразили глубокую обеспокоенность угрозами, которые звучат в России в адрес иностранной державы. Французские дипломаты призывают власти РФ выступить с официальным осуждением этих призывов.

В четверг три человека стали жертвами нападения мужчины с ножом в центре Ниццы, двое из них погибли непосредственно внутри базилики, в том числе священник. По данным СМИ, одна из жертв — женщина — была обезглавлена. Преступник был арестован муниципальной полицией. Мэр города Кристиан Эстрози уточнил, что произошедшее можно считать терактом.

В тот же день в Авиньоне при попытке нападения полиция застрелила вооруженного мужчину. Кроме того, полиция Лиона задержала мужчину с ножом, он также подозревается в подготовке нападения на церковь. Попытки террористических актов во Франции связывают с карикатурами сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

