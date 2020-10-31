Макрон захотел успокоить мусульман после публикаций карикатур в Charlie Hebdo

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к мусульманам с заверениями в непричастности властей страны к публикациям карикатур на пророка Мухаммеда в сатирическом журнале Charlie Hebdo, сообщает РИА Новости.

«Я понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, но правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством», - заявил Макрон в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

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Ранее в посольстве Франции выразили глубокую обеспокоенность угрозами, которые звучат в России в адрес иностранной державы. Французские дипломаты призывают власти РФ выступить с официальным осуждением этих призывов.

В четверг три человека стали жертвами нападения мужчины с ножом в центре Ниццы, двое из них погибли непосредственно внутри базилики, в том числе священник. По данным СМИ, одна из жертв — женщина — была обезглавлена. Преступник был арестован муниципальной полицией. Мэр города Кристиан Эстрози уточнил, что произошедшее можно считать терактом.

В тот же день в Авиньоне при попытке нападения полиция застрелила вооруженного мужчину. Кроме того, полиция Лиона задержала мужчину с ножом, он также подозревается в подготовке нападения на церковь. Попытки террористических актов во Франции связывают с карикатурами сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

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ФОТО: Президент Франции Эммануэль Макрон
ТЕГИ:Charlie HebdoИсламМусульманеЭммануэль Макрон
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