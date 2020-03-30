Молодежь начала преобладать среди новых заболевших COVID-19 в Москве

Всего, по состоянию на 30 марта 2020 года, в Москве зарегистрировано 1226 случаев заболевания коронавирусом.



В целом по стране заболевших — 1836 человек. За последние сутки новые инфицированные были выявлены в 35 регионах страны, передает RT.



При этом в мире общее количество заболевших превысило 722 тысячи человек, суточный прирост - 59101 человек, сообщает «Свободная пресса».

