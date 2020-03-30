Молодежь начала преобладать среди новых заболевших COVID-19 в Москве
В Москве за минувшие сутки коронавирусом заболели 212 человек, причем большинство из низ — это молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет. Такие данные привели в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Всего, по состоянию на 30 марта 2020 года, в Москве зарегистрировано 1226 случаев заболевания коронавирусом.
В целом по стране заболевших — 1836 человек. За последние сутки новые инфицированные были выявлены в 35 регионах страны, передает RT.
При этом в мире общее количество заболевших превысило 722 тысячи человек, суточный прирост - 59101 человек, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Молодежь начала преобладать среди новых заболевших COVID-19 в Москве
- Всеобщий каарантин ввела Калининградская область
- Более 30 пациентов с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии
- В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам для «миллионеров»
- Число смертей от коронавируса в России возросло до 9