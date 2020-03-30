Молодежь начала преобладать среди новых заболевших COVID-19 в Москве

В Москве за минувшие сутки коронавирусом заболели 212 человек, причем большинство из низ — это молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет. Такие данные привели в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

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Всего, по состоянию на 30 марта 2020 года, в Москве зарегистрировано 1226 случаев заболевания коронавирусом.

В целом по стране заболевших — 1836 человек. За последние сутки новые инфицированные были выявлены в 35 регионах страны, передает RT.

При этом в мире общее количество заболевших превысило 722 тысячи человек, суточный прирост - 59101 человек, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:МоскваКоронавирус