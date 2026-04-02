В Хабаровске на Пасху испекут кулич весом более 3 тонн
12 апреля, в праздник православной Пасхи, в Хабаровске на площади Славы впервые пройдёт Пасхальный фестиваль, сообщает «Хабаровский край сегодня».
На нем испекут кулич весом более трех тонн. Его смогут попробовать все желающие. Угощение будет приготовлено по уникальному рецепту. Также в рамках фестиваля пройдёт большая ярмарка под брендом «Сделано в Хабаровском крае». На ярмарке тридцать известных производителей представят разнообразные продукты, в том числе пасхальные. Также они раздадут три тысячи освященных яиц.
В 2025 году в городе установили огромный чан, в котором приготовили ухе. Так в Хабаровске отметили День народного единства. Отведали угощение тысячи людей.
Горячие новости
- Посол РФ предупредил о возможных асимметричных мерах на фоне угроз Лондона
- СМИ: США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке