«Могут вернуться»: Сенатор Клишас напомнил о правах иноагентов и релокантов
Иноагенты могут вернуться в Россию в любое время, так как это их конституционное право, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Есть положение Конституции, которое говорит, что граждане Российской Федерации вправе в любое время свободно покидать страну и возвращаться в нее, что касается кого угодно — и иноагентов, и релокантов, передает NEWS.ru его слова.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин объяснил «Радиоточке НСН», что его инициатива о запрете въезда в Россию иноагентам не касается музыкантов и артистов. До этого Бородин предложил запретить въезд в страну признанным иноагентами гражданам РФ, критикующим власти. Соответствующее письмо он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
В середине октября Виталий Бородин говорил НСН, что попросил губернатора Самарской области отменить концерт группы «Несчастный случай». Помимо концерта в Самаре было отменено и выступление группы Алексея Кортнева в московском «Крокус Сити Холл», запланированное на 16 ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru