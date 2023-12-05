«Могут вернуться»: Сенатор Клишас напомнил о правах иноагентов и релокантов

Иноагенты могут вернуться в Россию в любое время, так как это их конституционное право, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Есть положение Конституции, которое говорит, что граждане Российской Федерации вправе в любое время свободно покидать страну и возвращаться в нее, что касается кого угодно — и иноагентов, и релокантов, передает NEWS.ru его слова.