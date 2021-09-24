«Могут предъявить». В РСА рассказали, кого будут штрафовать за отсутствие техосмотра
С 1 марта 2022 года штраф за отсутствие техосмотра составит 2000 рублей, если правительство к тому времени не сделает его добровольным, сказал НСН Сергей Ефремов.
Сегодня в России нет штрафов для физических лиц за непройденный техосмотр автомобиля, однако они могут появиться весной, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.
Ранее в РСА сообщили, какие категории водителей должны проходить техосмотр с 1 октября.
«На сегодняшний день обязательный техосмотр не отменен. При этом нет штрафов за непройденный техосмотр для автомобилей физических лиц. Это касается только общественного транспорта, такси и автобусов. Там есть штраф за отсутствие диагностической карты», - сказал Ефремов.
По его словам, штрафы для физических лиц могут появиться весной.
«Такую позицию хотят внести с 1 марта 2022 года. Это уже внесено в КоАП. Штраф будет составлять 2000 рублей. Но мы знаем, что есть заявление правительства о том, что они хотят сделать техосмотр для физлиц добровольным. Если автомобиль старше четырех лет и у него меняется собственник, то он будет проходить. Если собственник не меняется, то техосмотр проходить будет не нужно», - пояснил заместитель исполнительного директора РСА.
Он также напомнил про постановление правительства об увеличении срока действия диагностических карт. Для физических лиц действие диагностической карты автомобиля, которая заканчивалась после 1 февраля, было продлено до 30 сентября.
«На сегодняшний день техосмотр как обязательное действие существует, но договор ОСАГО с 22 августа можно заключать без подтверждения наличия ТО. Но если водитель автомобиля, принадлежащего физлицу, попадает в ДТП и он виноват, а причиной происшествия является техническое состояние машины, то страховая компания, оплатив пострадавшему за виновника страховую выплату, может ему предъявить. А так сегодня техосмотр становится на совести водителя», - заключил собеседник НСН.
Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал «Радиоточке НСН», что привело к отмене штрафов за превышение средней скорости.
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