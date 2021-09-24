«Могут предъявить». В РСА рассказали, кого будут штрафовать за отсутствие техосмотра

«На сегодняшний день обязательный техосмотр не отменен. При этом нет штрафов за непройденный техосмотр для автомобилей физических лиц. Это касается только общественного транспорта, такси и автобусов. Там есть штраф за отсутствие диагностической карты», - сказал Ефремов.

По его словам, штрафы для физических лиц могут появиться весной.

«Такую позицию хотят внести с 1 марта 2022 года. Это уже внесено в КоАП. Штраф будет составлять 2000 рублей. Но мы знаем, что есть заявление правительства о том, что они хотят сделать техосмотр для физлиц добровольным. Если автомобиль старше четырех лет и у него меняется собственник, то он будет проходить. Если собственник не меняется, то техосмотр проходить будет не нужно», - пояснил заместитель исполнительного директора РСА.

Он также напомнил про постановление правительства об увеличении срока действия диагностических карт. Для физических лиц действие диагностической карты автомобиля, которая заканчивалась после 1 февраля, было продлено до 30 сентября.