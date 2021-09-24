Стало известно, каким категориям водителей необходимо пройти техосмотр с 1 октября
Некоторые категории водителей обязаны с 1 октября пройти технический осмотр автомобиля по новым правилам. Об этом пишет РБК со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).
Пройти ТО обязаны владельцы машин, срок действия диагностической карты которых истек до 1 февраля 2021 года. Также техосмотр необходим автомобилям, достигшим четырехлетнего возраста.
Кроме того, осмотр обязателен для грузового, коммерческого и пассажирского транспорта, оформленного на юридическое лицо или используемого в коммерческих целях.
Проходить ТО необходимо на официальных пунктах аккредитованных РСА. Данные о прохождении техосмотра передадут в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра, пишет журнал «Профиль».
Водителям без актуальной диагностической карты автомобиля грозит штраф в размере 500-800 рублей.
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