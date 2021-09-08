«Могущественный враг». Связана ли с выборами кибератака на «Яндекс»?

Компания «Яндекс» в прошедшие выходные подверглась DDoS-атаке, которую представитель компании назвал крупнейшей в истории рунета. Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин объяснил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», в чем особенность подобной атаки, чем она опасна и кому выгодна.



«Как правило, DDoS-атака отличается децентрализованностью атакующих объектов. Это компьютер, который имитирует запросы человека, но делает это в тех местах, которые вызывают наибольшую нагрузку на систему, на сайты, на серверы. И всё это умножается на большое количество участников, которые делают это одновременно. Для такой атаки задействовались не сотни тысяч, а миллионы компьютеров, систем, серверов, и проследить логику источника, каким образом были заражены эти сервера, машины, непросто», - пояснил Щельцин.

По мнению специалиста, с выборами и отказом «Яндекса» блокировать ссылки на сайт «Умного голосования» кибератака не связана.

«Я думаю, это вряд ли связано с выборами. У "Яндекса" есть огромное количество специалистов, и технических, и юридических, которые постоянно ведут диалог с разными структурами и выполняют все требования законов РФ, и с этим никогда нет проблем. Такая атака вряд ли может повлиять на какой-то контент, какие-то элементы в самом "Яндексе". Это локальная прививка, которая кратковременно что-то меняет, но в долгосрочной перспективе не меняет абсолютно ничего», - объяснил он.

При этом, говоря о возможном заказчике киберпреступления, Щельцин отметил высокую стоимость и малую эффективность подобных действий.

«Как правило, все интернет-компании мира используют умное масштабирование работы с трафиком, т.е. есть возможность и 10 тысяч посетителей выдержать в один день. Вполне возможно, что конкретно в этом случае была, во-первых, выбрана наиболее уязвимая точка, которая роняет ключевые сервера, и они по принципу домино начинают отказывать, и, второе, была повышенная нагрузка, гораздо большая, чем пользователи рунета, которые могли бы воспользоваться сервисом. Большинство серверов к такой атаке не подготовлены, потому что она стоит очень много денег, очень малая вероятность, что появится такой могущественный враг. Технически это не так выгодно – содержать такую безопасность. Не могу сказать, кто может за этим стоять, но список потенциальных заказчиков – это не тысячи даже, а сотни, и, соответственно, каждую легенду можно проверить. Но вряд ли это станет известно рядовым пользователям», - подытожил Щельцин.

6 сентября представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что перед выборами в Бундестаг 26 сентября наблюдается активность хакеров. Зассе обвинила в этом российские спецслужбы.

