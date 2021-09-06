В Германии обвинили российских хакеров в активности перед выборами

В Германии перед выборами в Бундестаг 26 сентября наблюдается активность хакеров, за которыми якобы могут стоять российские спецслужбы. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

По ее словам, к кибератакам причастна группировка Ghostwriter, а речь идет о попытках получить доступ к персональным данным депутатов Бундестага.