В Германии обвинили российских хакеров в активности перед выборами
В Германии перед выборами в Бундестаг 26 сентября наблюдается активность хакеров, за которыми якобы могут стоять российские спецслужбы. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
По ее словам, к кибератакам причастна группировка Ghostwriter, а речь идет о попытках получить доступ к персональным данным депутатов Бундестага.
Представитель МИД отметила, что у правительства Германии есть сведения, на основании которых можно сделать вывод о том, что за деятельностью группировки якобы стоит российское государство.
Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что власти России знают, кто стоит за громкими кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где искать хакеров.
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