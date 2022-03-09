«Модный приговор» вернется на Первый
Ведущий программы «Модный приговор» успокоил поклонников шоу. Александр Васильев пообещал, что программа вскоре вернётся в эфир Первого канала. В своём Инстаграм историк моды дал разъяснения по поводу закрытия проекта.
«Ежедневно в социальных сетях я получал десятки сообщений с одним-единственным вопросом: «Вернётся ли в эфир любимая телепередача?». Отвечаю: «Вернётся!». Мои комментарии по поводу проекта были неверно истолкованы представителями СМИ. А потому - до встречи на Первом канале!», - написал ведущий «Модного приговора».
Ранее Васильев объяснил, что съемка программы стала невозможной. По его словам, в условиях закрытия в России всех модных магазинов пропала возможность подбирать соответствующие размеры, цвета и фасоны для переодевания героинь модного шоу.
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