«Модный приговор» вернется на Первый

«Ежедневно в социальных сетях я получал десятки сообщений с одним-единственным вопросом: «Вернётся ли в эфир любимая телепередача?». Отвечаю: «Вернётся!». Мои комментарии по поводу проекта были неверно истолкованы представителями СМИ. А потому - до встречи на Первом канале!», - написал ведущий «Модного приговора».

Ранее Васильев объяснил, что съемка программы стала невозможной. По его словам, в условиях закрытия в России всех модных магазинов пропала возможность подбирать соответствующие размеры, цвета и фасоны для переодевания героинь модного шоу.

