Стало известно, вернется ли шоу Малахова в эфир телеканала «Россия-1»

Популярное ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым вернется в эфир телеканала «Россия-1» после стабилизации ситуации на Украине. Об этом сообщает ряд СМИ.

В сети появилась информация о том, что «Прямой эфир» с Андреем Малаховым больше не появится на телеэкранах, потому что телеведущий болен. К тому же журналист отменил празднование Масленицы, на которое ежегодно приглашает почти всех звезд шоу-бизнеса.