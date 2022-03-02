Стало известно, вернется ли шоу Малахова в эфир телеканала «Россия-1»

Популярное ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым вернется в эфир телеканала «Россия-1» после стабилизации ситуации на Украине. Об этом сообщает ряд СМИ.

В сети появилась информация о том, что «Прямой эфир» с Андреем Малаховым больше не появится на телеэкранах, потому что телеведущий болен. К тому же журналист отменил празднование Масленицы, на которое ежегодно приглашает почти всех звезд шоу-бизнеса.

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Но позже информацию о закрытии шоу опровергли.

Ранее из-за сложившейся геополитической ситуации некоторые федеральные каналы убрали из эфира развлекательные программы. Так, временно было отменено шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1», «Давай поженимся!» и «Модный приговор» на Первом канале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Андрей МалаховПрограммаТелевидениеРоссия 1Шоу
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