Васильев назвал причину остановки съемок «Модного приговора»

Историк моды и ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев заявил, что главной причиной приостановки съемок дальнейших программ стало закрытие в России всех модных магазинов. Об этом ведущий рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда».

СМИ: Ургант вернется в вечернее шоу?

Васильев объяснил, что съемка «Модного приговора» невозможна в таких условиях.

«Невозможно переодеть героинь - нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов», — отметил историк моды.

В то же время ведущий шоу подчеркнул, что команда проекта записала несколько выпусков в запас. Также он выразил уверенность, что их обязательно покажут, когда на Первый канал вернут развлекательные программы.

Вместе с тем Васильев заявил, что пока не знает, когда возобновятся съемки программы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:Александр Васильев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры