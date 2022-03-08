Васильев назвал причину остановки съемок «Модного приговора»
Историк моды и ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев заявил, что главной причиной приостановки съемок дальнейших программ стало закрытие в России всех модных магазинов. Об этом ведущий рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда».
Васильев объяснил, что съемка «Модного приговора» невозможна в таких условиях.
«Невозможно переодеть героинь - нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов», — отметил историк моды.
В то же время ведущий шоу подчеркнул, что команда проекта записала несколько выпусков в запас. Также он выразил уверенность, что их обязательно покажут, когда на Первый канал вернут развлекательные программы.
Вместе с тем Васильев заявил, что пока не знает, когда возобновятся съемки программы.
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