«Модный гусь и регистраторы!»: Автомобилистов не вдохновили штрафы за игрушки
Инспекторы теперь могут штрафовать водителей за планшеты и регистраторы, а также лизать и нюхать масло, сказал в эфире НСН Антон Шапарин.
Новые штрафы для автомобилистов являются «коррупционными ловушками», однако лавины наказаний за игрушки и присоски на стекле, скорее всего, не будет, заявил в интервью НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
С 1 сентября в России вступил в силу запрет на установку на лобовое стекло автомобилей гаджетов, которые мешают обзору водителя.
«В зоне видимости водителя теперь нельзя размещать присоски с телефонами, планшеты, видеорегистраторы и тому подобное, за это штраф 500 рублей. Если видеорегистратор в зоне видимости пассажира, он никому не мешает, а если в зоне видимости водителя, – у полиции могут возникнуть вопросы. В законодательстве написано о том, что "закреплено". У меня, например, на зеркале висит летучая мышь, ее снимать не надо. Меня иногда пугают люди, которые зачем-то кладут перед лобовым стеклом модного сейчас огромного гуся, и он закрывает весь обзор: за жирным телом гуся прячется электросамокатчик. Здесь все на откуп сотрудника полиции и его представления о прекрасном», - сказал Шапарин.
При этом он высказал мнение, что инспекторы ГАИ не будут размениваться на мелкие штрафы.
«Некоторые не понимают, что не стоит лепить планшет посередине лобового стекла, и их будут наказывать. При этом в массовом порядке не будут за это штрафовать, потому что есть масса других нарушителей, которые принципиально интереснее. Оформление каждого штрафа занимает у инспектора достаточно весомое время. Если он будет выписывать по 500 рублей, никакая "палочная система" этого не выдержит. От него требуется "букет" штрафов с каждого гражданина», - пояснил вице-президент Национального автомобильного союза.
По его словам, также изменились правила, связанные с эксплуатацией автомобилей. В частности, теперь будут штрафовать за неправильную резину.
«Теперь появился штраф за эксплуатацию автомобиля с шинами не по сезону. Если человек будет ехать на летней резине в январские морозы, то получит штраф 500 рублей или предупреждение. В списке неисправностей хватает субъективщины. Например, как течь масла из гидроусилителя руля отличить от просто пролитого при заливке масла? Органолептически: он может не только смотреть, но и облизывать, и нюхать. С тормозами такая же история, лампочкой ABS. Это все коррупционные ловушки», - заключил собеседник НСН.
Ранее общественники предложили увеличить до 10 тысяч рублей штрафы для пешеходов за переход дороги в неположенном месте. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сейчас законодательные приоритеты имеют серьезный перекос в пользу пешеходов, которые, выходя на дорогу, считают, что «я в домике».
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