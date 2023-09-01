«Модный гусь и регистраторы!»: Автомобилистов не вдохновили штрафы за игрушки

Новые штрафы для автомобилистов являются «коррупционными ловушками», однако лавины наказаний за игрушки и присоски на стекле, скорее всего, не будет, заявил в интервью НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

С 1 сентября в России вступил в силу запрет на установку на лобовое стекло автомобилей гаджетов, которые мешают обзору водителя.